Giffoni Festival seleciona jurados O Giffoni São Paulo Film Festival, dedicado ao cinema jovem, está com inscrições abertas até 13 de janeiro. O GFF Brasil, que será realizado no Memorial da América Latina de 28 de janeiro a 1.º de fevereiro, vai selecionar 400 jovens jurados, entre eles estrangeiros de diversos países. Os brasileiros podem se inscrever em escolas parceiras e no site do festival: www.giffonispfilmfestival.com.br. O comitê organizador, liderado pelo criador do festival, o italiano Claudio Gubitosi, vai selecionar cerca de 16 filmes nacionais e internacionais, que serão avaliados e premiados segundo escolha do júri mirim, subdividido em duas faixas etárias: de 12 a 14 e 15 a 17 anos.