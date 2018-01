Gibi raro do Batman é comprado por US$ 1.075.500

Uma revista em quadrinhos de 1939, em que o super-herói Batman faz sua primeira aparição, faturou US$ 1.075.500 num leilão acontecido na terça, 23, em Dallas, Texas, nos Estados Unidos.

Newsletter Cultura Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

Raridade disputada entre os fãs, o gibi chama-se Detective Comics e a edição em que o justiceiro mascarado dá as caras é a número 27.

De acordo com Barry Sandoval, diretor de operações da seção de quadrinhos da casa de leilões Heritage Auction Galleries, responsável pela venda, esse foi o maior preço já pago por uma HQ.

Tanto o comprador como o antigo dono do gibi, que adquiriu a edição por cem dólares, no fim dos anos 60, preferem ficar no anonimato.

Na segunda-feira, 23, o mundo dos quadrinhos já tinha batido um recorde. A edição número 1 da Action Comics, de 1938, em que o Superman surge pela primeira vez, foi vendida por US$ 1 milhão, em Nova York.