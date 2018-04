Giberto Gil recebe troféu Porco-Espinho de Prata na Itália

O ministro da Cultura brasileiro, Gilberto Gil, e a cantora italiana Fiorella Mannoia receberam na noite de terça, 31, o Riccio d'Argento (porco-espinho de prata) na cerimônia Fatos da Música de 2007, uma premiação do melhor live musical, em Crotone, no sul da Itália. O concerto duplo aconteceu diante de um público de três mil pessoas e marcou o início do programa Crotone, Província do Verão, promovido pela prefeitura local. Gil e Fiorella se apresentaram em separado, acompanhado cada um por sua respectiva banda. A intérprete italiana abriu a noite com Cravo e Canela e seguiu homenageando a música brasileira com canções de Caetano Veloso, Vinícius de Moraes, Toquinho e Djavan. Gilberto Gil, por sua vez, emendou com o reggae Is This Love, de Marley. O programa Crotone, Província do Verão prosseguirá com os cantores italianos Paolo Conte, em 7 de agosto, e Sergio Cammarieri, no dia 20 de agosto.