Gianecchini volta a ser internado

SÃO PAULO - O ator Reynaldo Gianecchini voltou a ser internado no Hospital Sírio-Libanês, na zona sul de São Paulo, nesta quarta-feira, 4, segundo informações do hospital. A pedido da família e do próprio Gianecchini, o hospital não pode passar mais informações sobre a internação.

Gianecchini foi diagnosticado com câncer no sistema linfático em agosto deste ano, após ser internado por conta de uma faringite. Recebeu alta do hospital no dia 26 de agosto, após ser submetido às primeiras sessões de quimioterapia. Gianecchini faz tratamento contra o linfoma não Hodgkin de células T, aliando o tratamento médico tradicional, com sessões de quimioterapia, à medicina espiritual.