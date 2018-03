Gianecchini visita hospital infantil do câncer e grava campanha

SÃO PAULO - Diagnosticado com câncer no início de agosto, o ator Reynaldo Gianecchini visitou na última quarta-feira o Gacc (Grupo de Assistência à Criança com Câncer) de São José dos Campos.

Gianecchini visitou o Gacc para realizar a gravação de vídeos que serão utilizados na campanha de arrecadação de doações da instituição que deve ter início nos próximos meses.

O ator, que luta contra um linfoma não-Hodgkin de células T (tipo mais raro da doença que afeta o sistema de defesa do organismo), já foi submetido às primeiras sessões de quimioterapia. De acordo com a revista Veja, está aliando o tratamento médico tradicional à medicina espiritual.