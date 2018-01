Gianecchini tem alta após autotransplante de medula

O ator Reynaldo Gianecchini, de 39 anos, teve alta do Hospital Sírio Libanês, na zona sul de São Paulo, hoje pela manhã, após passar por autotransplante de medula óssea no último dia 12.

Gianecchini foi diagnosticado com um linfoma não Hodgkin de células T - um tipo mais raro de câncer que atinge os linfonodos, sistema de defesa do organismo - em agosto do ano passado. Ele passou por várias sessões de quimioterapia antes de ser internado para o transplante.

Segundo boletim médico divulgado pelo hospital na última segunda-feira (23), Gianecchini apresentou melhora de saúde e deveria receber alta para continuar o tratamento em casa.

Nesta quarta-feira, 25, o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva visitou o ator no Sírio Libanês, onde ambos fazem tratamento. Gianecchini luta contra um câncer no sistema linfático desde agosto do ano passado, enquanto Lula combate um tumor na laringe.

De acordo com informações divulgadas pelo Instituto Lula, a conversa durou meia hora. Lula estava acompanhado de sua esposa, Marisa Letícia, e Gianecchini estava com a mãe, Heloisa Helena Gianecchini.