Gianecchini retorna aos ensaios de peça nesta terça

O ator Reynaldo Gianecchini retorna nesta terça, 06, aos ensaios da peça Cruel, no Teatro Faap. Na segunda, ele participou de uma reunião com os colegas de elenco Maria Manoella e Erik Marmo, e com o diretor Elias Andreato. A peça reestreia no dia 13.

Gianecchini foi diagnosticado com linfoma não Hodgkin de células T, tipo mais raro de câncer que atinge os linfonodos, sistema de defesa do organismo, em agosto passado, quando foi interrompida a temporada de Cruel. Ele passou por várias sessões de quimioterapia até passar por autotransplante de medula óssea, em janeiro.

Produção da Morente Forte, Cruel, de August Strindberg (1849-1912), conta a história de Gustavo (Gianecchini) que conduz Adolfo (Marmo) a suspeitar da mulher Tekla (Manoella).