Gianecchini interpretará d. Pedro I em especial na Globo

O ator Reynaldo Gianecchini - que havia pedido afastamento da Globo até 2009 - volta ao set de gravação no final do mês. Após ler o especial de final de ano O Natal do Menino Imperador, de Péricles Barros - roteirista de sucessos como A Grande Família e Sai de Baixo -, o galã aceitou dar vida ao sedutor d. Pedro I. A trama, dirigida por Denise Saraceni, fechará o ano do bicentenário da chegada da Família Real ao Brasil, falando de um momento que os livros de história não tiveram acesso: um natal diferente que marcou a vida do solitário herdeiro da coroa com apenas nove anos, narrado pelo próprio Dom Pedro II (Sérgio Britto) em sua velhice. Com locações no Rio de Janeiro, o especial que será gravado em duas semanas, conta ainda com as participações de Aracy Balabanian (D. Mariana), Guilherme Weber (Marquês de Itanhaém), Luis Carlos Vasconcellos (Zampano) e Carolyna Aguiar (Princesa Isabel) e Guillermo Hundadze (D. Pedro II). As informações são do Jornal da Tarde.