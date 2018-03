Gianecchini faz tratamento espiritual contra câncer, diz revista

SÃO PAULO - Reynaldo Gianecchini está fazendo tratamentos alternativos contra o câncer, informou a revista Veja na edição deste sábado. O ator, diagnosticado com linfoma não Hodgkin de células T, alia o tratamento médico tradicional, com sessões de quimioterapia, à medicina espiritual.

De acordo com a Veja, Gianecchini teria passado por uma cirurgia espiritual à distância, enquanto ainda estava internado no Hospital Sírio Libanês, em São Paulo, realizada pelo médium João Berbel, do Instituto de Medicina do Além, em Franca, que acompanha e orienta Giannechini em sua trajetória contra o câncer e que teria lhe ministrado cápsulas feitas com plantas medicinais.

Gianecchini foi diagnosticado com a doença em agosto deste ano, após ser internado por conta de uma faringite. Recebeu alta do hospital no dia 26 de agosto, após ser submetido às primeiras sessões de quimioterapia. À imprensa, agradeceu pelo apoio dos fãs. "Estou muito forte e boa parte dessa força vem do amor e do carinho que estou recebendo das pessoas", afirmou.

Na semana passada, foi visto pela primeira vez em público após a confirmação do diagnóstico, passeando pelo bairro dos Jardins, em São Paulo, com sua ex-mulher, a apresentadora Marília Gabriela. O ator tinha a cabeça raspada, uma antecipação de uma das reações adversas do tratamento contra o câncer, a queda de cabelos.