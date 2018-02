Gestão cultural é tema de evento Com a realização do Encontro Internacional - Formação em Gestão Cultural, entre 1.º e 3 de agosto, o Sesc São Paulo marca a criação de seu Centro de Pesquisa e Formação. As inscrições para o evento, que ocorrerá na unidade do Sesc Vila Mariana (Rua Pelotas, 141), estão abertas até o dia 31. O encontro contará com a participação de profissionais nacionais e internacionais, como o espanhol Alfons Martinell Sempere, os brasileiros Carlos Eduardo Sarmento e Teixeira Coelho e a argentina Ursula Rucker. A taxa é de R$ 80. Inscrições e mais informações podem ser obtidas no portal www.sescsp.org.br/gestaocultural ou pelo tel. 5080-3000.