Gerry Rafferty, famoso compositor dos anos 1970, morre aos 63

O cantor e compositor Gerry Rafferty, criador de canções como Stuck in the Middle with You, Baker Street and Get it Right Next Time, que embalaram os anos 1970, morreu aos 63 anos depois de uma longa doença, informa o site do jornal britânico The Guardian. A causa da morte foi falência do fígado.

Ele morreu na sua casa, disse a família ao jornal, em paz ao lado de sua filha Martha na manhã desta terça-feira, 4.

O escocês nasceu em Paisley, perto de Glasgbow, tocou folk com Billy Connolly e foi cofundador do grupo de soft rock Stealer's Wheel, antes de partir para a carreira solo. Baker Street, feita em 1978, continua rendendo a ele 80 mil libras por ano (cerca de R$ 200 mil reais) depois de 30 anos.

Nos últimos anos, ele ficou mais conhecido pelos problemas com álcool, sumiços aparentes e pelo pouco fôlego com sua música. Seu último álbum, Another World, foi lançado em 2000.