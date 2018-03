Gérard Depardieu responde a premiê francês em polêmica sobre evasão fiscal

Figura popular na França, Depardieu, de 63 anos, é o mais recente rico francês a buscar abrigo fora de seu país, depois dos aumentos de impostos aprovados pelo presidente François Hollande, do Partido Socialista.

O primeiro-ministro Jean-Marc Ayrault descreveu a atitude de Depardieu como "patética" e antipatriótica num momento em que os franceses estão sendo instados a pagar mais impostos para reduzir a enorme dívida nacional.

"Patético, você disse patético? Como isso é patético?" afirmou Depardieu em uma carta distribuída à mídia. "Estou saindo porque você acredita que criação, sucesso, talento, qualquer coisa diferente tem de ser penalizada", escreveu ele.

Um irritado membro do Parlamento propôs que a França aprove uma lei, inspirada nos Estados Unidos, que forçaria Depardieu ou qualquer outra pessoa tentando escapar de suas obrigações tributárias a renunciar à sua nacionalidade.

O astro de "Cyrano de Bergerac" comprou recentemente uma casa em Nechin, uma vila belga que fica a uma curta caminhada de distância da fronteira com a França e onde 27 por cento dos residentes são cidadãos franceses.

Ele pôs à venda sua suntuosa casa parisiense. Depardieu pediu informações sobre os procedimentos para a aquisição de visto de residência na Bélgica e disse que vai entregar seu passaporte e cartão da seguridade social. A ministra da Cultura, Aurelie Filippetti, declarou estar indignada com a carta

Depardieu e acrescentou que por muitos anos ele se beneficiou do apoio financeiro do Estado para a indústria cinematográfica. "Quando você abandona o barco e deserta em meio a uma guerra econômica, você não voltar depois para dar lições de moral", disse ela à BFM-TV. "Só se pode lamentar que Gerard Depardieu não retorne em filmes mudos."

O ator disse ter pago 145 milhões de euros (190,08 milhões de dólares) em impostos desde o início de trabalho numa gráfica aos 14 anos. "Pessoas mais ilustres do que eu foram para o exílio (tributário). De todos os que fizeram isso, nenhum foi mais insultado do que eu."