Geraldo Sarno lança livro e CD em Salvador O cineasta baiano Geraldo Sarno lança nesta segunda-feira, 12, às 19 horas, no Teatro Castro Alves, em Salvador, o livro Cadernos do Sertão e o DVD pesquisa A Imagem Cinematográfica e o Artista Plástico Hélio de Oliveira. Com apoio da Secretaria do Audiovisual do Ministério da Cultura, o livro e o DVD foram produzidos pelo Núcleo de Cinema e Audiovisual (NAU), com sede em Salvador e que tem por finalidade o estudo da linguagem cinematográfica e audiovisual. O livro reúne projetos de documentação cinematográfica da cultura popular do serão nordestino, que Sarno formulou ao Instituto de Estudos Brasileiros da Universidade de São Paulo.