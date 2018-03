Geraldo Carneiro é o convidado do 'Sempre um Papo'

Geraldo Carneiro é o convidado do mês do encontro "Sempre um Papo", no Sesc Vila Mariana, nesta quinta, 25. Poeta, letrista e roteirista, ele é bom de conversa, e vai falar sobre o manifesto "Os Desmandamentos" e também sobre seu primeiro livro infantil "Como um Cometa" (Editora Lazuli). Ainda faz parte do programa, a participação da atriz e poeta Ana Paula Pedro que vai recitar alguns dos poemas de Carneiro.

Autor de uma vasta obra poética, Carneiro publicou oito livros só de, além de traduções e biografias. Na música, já foi parceiro de Egberto Gismonti, Francis Hime, Astor Piazzolla e tantos outros. Na televisão, colaborou com Maria Adelaide Amaral na minissérie "JK" e na bela e recente "Dalva e Herivelto: uma história de amor". Escreveu ainda com João Ubaldo Ribeiro aquela novela "Faça sua História", que passava na Globo aos domingos após o Fantástico, com o ator Vladimir Brichta como motorista de táxi, só para dar alguns exemplos dos outros trabalhos do poeta que nasceu em Belo Horizonte e vive no Rio.

Sempre um Papo com Geraldo Carneiro - Dia 25 de março de 2010, quinta-feira, às 20h. Local: SESC Vila Mariana (Rua Pelotas 141 - Vila Mariana). Tel.: (11) 5080-3000 / www.sescsp.org.br. Auditório (131 lugares)