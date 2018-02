Gerald Thomas: eterno retorno

"Não aguento mais ver essas pecinhas que eu faço", declara Gerald Thomas. Dois anos depois de anunciar que abandonaria definitivamente o teatro, o polêmico diretor está de volta ao Brasil.

Aqui, deve apresentar Gargólios, produção que o Sesc Vila Mariana recebe a partir de hoje. Seu ceticismo com relação às artes cênicas, porém, perdura. "Isso aqui que estou fazendo não é teatro. É algo que está entre o teatro e um show de rock", define.

A decisão de abandonar os palcos não durou muito para Gerald Thomas. Em setembro do ano passado, o criador teve sua primeira "recaída".

Na Inglaterra, selecionou novos atores. Criou a London Dry Opera Company, uma versão da sua célebre cia. de Ópera Seca. E estreou Throats (Gargantas). O resultado exibido no Reino Unido, contudo, não o agradou. "O público ria. Os amigos gostavam. Mas era um texto chato", revela o diretor. "Não tinha prazer nenhum em ver a minha própria obra."

Foi essa insatisfação que o fez mudar tudo antes de vir ao País. Abandonou a ideia de reapresentar Throats. Decidiu "recomeçar do zero" para conceber Gargólios. Trabalho que deve seguir, na sequência, para Buenos Aires e Nova York.

O que exatamente o desagradava tanto nessa primeira peça? Thomas não sabe apontar com precisão. "Mas talvez seja porque eu ainda teimava em colocar textos, em querer dizer alguma coisa", arrisca.

Na nova montagem, a verborragia foi posta de lado. Personagens vagam pelo palco repetindo apenas breves frases. Evocações de Hamlet. Rastros de Tristão e Isolda. Farpas contra a cultura dos novos tempos: época de iPods, iPhones e Facebook.

Outra novidade é a presença do próprio Thomas em cena, onde surge tocando baixo. "Foi uma ideia do John Paul Jones", diz o encenador sobre seu parceiro - baixista e tecladista do Led Zeppelin -, que assina também a trilha sonora.

"Aqui, Gerald parece se aproximar do teatro imagético que sempre caracterizou sua obra", considera Daniella Visco, diretora associada da peça. De fato, ainda que Thomas não repita o antigo costume de assinar todos os itens da proposta cênica - tais como cenografia e iluminação -, os sinais de sua estética estão delineados.

Quase tudo pode ser diferente neste novo Gargólios. Mas o 11 de Setembro e seus efeitos continuam sob a mira do diretor. Em Throats, escombros do World Trade Center tomavam o centro do palco. Agora, os restos do edifício destruído permanecem. Mas migraram para as bordas do cenário. Cedendo espaço para um divã freudiano.

Um imenso telão reproduz uma cena de Os 10 Mandamentos, filme épico que Cecil B. DeMille dirigiu em 1956. É diante dessa imagem que está colocado o consultório de um psicanalista.

Versão contemporânea de Freud, o homem usa sapatos femininos de salto alto e declara ser John Malkovich.

Em busca de alívio, a ele acorrem criaturas trajadas de super-heróis. "Como se fossem superegos falidos, perdidos", observa o diretor. Ao fundo, um corpo de mulher paira suspenso no ar. E sangra, constantemente.