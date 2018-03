Geração Coca-cola virou Coca Zero?

Trinta anos depois, ironicamente muitas das letras de Plebe Rude, Legião Urbana, Capital Inicial, Aborto Elétrico continuam atuais. Tanto que o show em tributo a Renato Russo, há três semanas no Rock in Rio, uniu pais e filhos em volta do que de melhor o rock nacional já produziu. Saudosismos à parte, em tempos em que as cores das roupas dos 'rockeiros' nacionais chamam mais atenção que os acordes de suas guitarras, Rock Brasília leva a perguntar: a geração Coca-Cola agora é versão Coca Zero? "Tudo é cíclico. O rock hoje não tem comparação. Foi um momento único, não só pelo contexto político do mundo, mas também pela turma que se reuniu em Brasília. Éramos um bando de moleques, mas tínhamos formação política, éramos filhos da Colina, onde moravam professores universitários, diplomatas. A formação cultural fez toda diferença. Hoje olho para trás e penso: vale a pena ser fiel a seus princípios?", diz Philippe Seabra, da Plebe Rude, que chacoalhou as rádios e um País ainda às voltas com o fantasma da ditadura. "Brasília tinha 20 anos, com uma garotada filha de classe média, que se juntava para matar o tédio, mas que tinha urgência de questionar as contradições do País. Tinha atitude. Tudo começou ao acaso e foi ganhando força. E os jovens do Brasil todo, de todas as classes, entenderam e cantaram junto", diz Dado Villa-Lobos, guitarrista da Legião Urbana. "Quer saber como e por quê? Veja Rock Brasília. Está tudo ali."