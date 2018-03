GEORGETTE FADEL

Já tínhamos voltado no ano passado. Mas quis retomar agora para fazer uma temporada mais longa. Porque é um espetáculo que eu gosto muito de fazer. Enquanto tiver idade para fazer, quero continuar com ele.

Mas vocês conseguiram manter o mesmo elenco?

Conseguimos manter algumas pessoas. Outras, não. Mas, na verdade, isso é um charme do espetáculo. A gente tem, por exemplo, cinco atores se revezando para fazer o Mestre Egeu. Acabou virando uma reunião de artistas amigos.

Um dos seus projetos recentes era um show com canções do Gianfrancesco Guarnieri. Ele

deve voltar também?

Volta nos dias 28, 29 e 30. Chegamos até a divulgar que faríamos logo depois das apresentações de Gota D'Água. Mas a gente sentiu que ele precisava de uma coisa especial. É uma homenagem ao Guarnieri.

E tem alguma estreia para este ano ainda?

Em novembro, eu dirijo um monólogo com a Daniela Brites, que é uma atriz que eu conheci bem novinha e que deixou de fazer teatro por causa de uma síndrome do pânico. Agora, ela volta com essa peça, que é um depoimento bem sincero sobre esse acontecimento da sua vida, só que todo feito de costas para a plateia.

E o texto é dela ou é seu?

É dela, com algumas inserções do Juliano Pessanha. Ele é um filósofo jovem que estou lendo muito. Tenho tentado levar coisas dele para tudo o que estou fazendo, para a cia. São Jorge.

E a São Jorge? O que vocês estão fazendo?

Estamos há um ano ensaiando Barafonda, que é um espetáculo sobre a Barra Funda. Começa dentro da nossa sede e percorremos as ruas do bairro.

Mas é um espetáculo com uma linguagem de teatro de rua?

Sim, com um coro bem grande. Deve ter umas 25 pessoas, porque a gente quer tomar vulto na rua. Também estamos nos inspirando um pouquinho na trajetória do Prometeu. Na Barra Funda, você imediatamente pensa nessa figura que é uma representação do progresso.