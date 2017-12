George Clooney e Amal Alamuddin publicam aviso de casamento na Itália

A notícia sobre o noivado do casal foi confirmada em abril, quando a firma de advocacia de Alamuddin na capital inglesa emitiu um comunicado parabenizando a dupla.

O aviso formal do casamento foi registrado no cartório de Kensington e Chelsea, no sudoeste londrino, do mês passado até esta quinta-feira, afirmou o porta-voz.

Clooney, de 53 anos e vencedor de dois Oscar, já foi casado uma vez, mas desde seu divórcio de Talia Balsam em 1993 se manteve como um dos solteiros mais cobiçados de Hollywood e havia prometido jamais se casar novamente.

Alamuddin foi conselheira de Kofi Annan, ex-secretário-geral da Organização das Nações Unidas (ONU) na Síria, representou a ex-primeira-ministra ucraniana Yulia Tymoshenko na contestação de sua detenção perante a Corte Europeia de Direitos Humanos e também Julian Assange, fundador do WikiLeaks, nos procedimentos sobre sua extradição.

Fotos do aviso publicadas pelo jornal britânico Daily Mirror afirmam que a ocupação de Alamuddin é “advogada do Tribunal Superior” e seu estado civil “solteira”. Clooney, com o nome completo de George Timothy Clooney, é descrito como "ator e diretor", e seu estado civil é “casamento anterior dissolvido”.

O documento aponta a Itália como local do casamento, mas não especifica a data. A mídia vem relatando que a cerimônia irá acontecer em setembro na vila de Clooney no Lago Como.

Uma porta-voz da firma de advocacia de Alamuddin não estava à disposição de imediato para comentar.

(Por Kylie MacLellan)