George Michael vai escrever autobiografia O pop star britânico George Michael vai escrever sua autobiografia, que será publicada em meados de 2009, depois de assinar um acordo considerado pela editora HarperCollins como um dos maiores já fechados na indústria editorial da Grã-Bretanha. O negócio foi concluído por Belinda Budge, diretora administrativa e publisher da Harper NonFiction UK, e pelo empresário de Michael, Andy Stephens, e sua agência editorial. "É uma das mais quentes histórias não contatadas de uma celebridade", disse um comunicado da HarperCollins, unidade da News Corp. O representante de Michael não revelou o valor do negócio, e a porta-voz da HarperCollins não estava imediatamente disponível para fazer comentários. "George prometeu à HarperCollins uma biografia sem restrições, e certamente será isso", afirmou Stephens. "As pessoas não são bobas. Elas estão começando a notar que a verdade é mais interessante do que as matérias que a imprensa inventa!" Budge acrescentou: "Mais importante, esse será um livro verdadeiramente autêntico -- e excepcional, já que ele vai escrever completamente sozinho." Michael, de 44 anos, regularmente aparece nos tablóides britânicos. Em junho, ele teve a carteira de motorista suspensa por dois anos e foi condenado a 100 horas de serviço comunitário depois de admitir que dirigiu sob efeito de drogas. (Reportagem de Mike Collett-White)