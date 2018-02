George Michael pede retirada de referência a HIV em entrevista

O cantor pop britânico George Michael pediu para que uma entrevista em que ele discute seus temores de ser portador do vírus HIV seja retirada de um documentário a ser veiculado pela BBC. A emissora de televisão confirmou que a entrevista não vai mais ser incluída no documentário Stephen Fry: HIV and Me. O ex-parceiro de Michael, o brasileiro Anselmo Feleppa, morreu em conseqüência da aids em 1995. "Ele sentiu que essa era uma experiência pessoal demais", disse um porta-voz do cantor. "Pessoal demais para a família de Anselmo rememorar", afirmou. Quando o documentário foi anunciado em julho, a BBC revelou detalhes da entrevista. "George disse que não acredita em testes", disse o produtor, Ross Wilson. "Ele disse que acha que a esperar por resultados é (uma dor) excruciante e que não fazia teste desde pelo menos 2004 por temores de poder ser soropositivo." O programa vai examinar como o vírus HIV está se propagando e mostra o ator Stephen Fry se submetendo a um teste. Em junho, Michael foi condenado a cem horas de serviço comunitário e teve a carteira de motorista suspensa por dois anos depois de admitir que estava ao volante sem estar apto para dirigir. George Michael atribuiu seu estado a "cansaço e medicamentos".