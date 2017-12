George Michael é acusado de dirigir alcoolizado O cantor britânico George Michael foi acusado de dirigir sem condições, após um incidente ocorrido em Londres no mês de outubro, informou neste domingo, 31, a polícia. O cantor terá que se apresentar num tribunal de Barnet, no norte de Londres, no dia 11 de janeiro, acrescentou a fonte. Há dois meses, policiais encontraram o músico alcoolizado, dormindo ao volante de seu carro, e o detiveram por posse de maconha. Depois de libertado mediante o pagamento de uma fiança e de ter sido advertido, a Polícia o indiciou, antes do Natal, por dirigir sem condições. Esta não é a primeira vez que George Michael tem problemas. Em fevereiro, o cantor já tinha sido detido pela Polícia por dormir ao volante de seu carro.