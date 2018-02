George Michael diz que está tentando fumar menos maconha

O cantor pop britânico George Michael disse, neste domingo, 30, que está tentando reduzir seu consumo de maconha. "Eu gostaria de fumar menos, e isso é um problema, até certo ponto", disse ele ao programa Desert Island Discs, da BBC Radio 4. "Mas será que está atrapalhando minha vida? Não acho, realmente", acrescentou Michael. "Sou um homem feliz e tenho como pagar a maconha, então isso não é problema." George Michael, que tem 44 anos e já vendeu mais de 85 milhões de discos com sucessos como Careless Whisper, admitiu no passado ser dependente de medicamentos vendidos com receita médica e declarou que a maconha faz muito menos mal que o álcool. No ano passado ele enfureceu organizações de saúde ao fumar um baseado durante entrevista à televisão, dizendo "este negócio me mantém são e feliz". Em junho, ele foi proibido de dirigir veículos por dois anos e sentenciado a 100 horas de serviços comunitários depois de confessar ter dirigido sob o efeito de drogas. A polícia o encontrara desmaiado ao volante de sua Mercedes numa esquina de Londres, em outubro, e, segundo a promotoria, ele apresentava em seu organismo um coquetel de drogas legais e ilegais. "Sofro loucamente", disse Michael à rádio. "Já sofri a perda de pessoas queridas e humilhações públicas, mas minha carreira parece sempre se endireitar, como um patinho de plástico na banheira. De certo modo, não gosto disso."