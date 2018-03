George Michael aconselha Obama: faça dobradinha com Hillary O popstar britânico George Michael tem um conselho a dar ao candidato democrata à Presidência dos EUA, Barack Obama: forme uma chapa com a ex-rival Hillary Clinton. George Michael, de 45 anos, que está em turnê pela América do Norte pela primeira vez em 17 anos, disse a fãs durante um concerto no Madison Square Garden, em Nova York: "Eu sei que vocês precisam de uma mudança." Ele admitiu que não sabe que tipo de mudanças Obama promoverá se for eleito -- dizendo que, mesmo "depois de meses assistindo à CNN", ele ainda não sabe o que Obama ou Hillary defendem -- mas que, se Obama "chamar Hillary para seu lado, saberei que ele tem coragem." "Obama e Hillary são a dupla mais forte", disse Michael, falando dos senadores do Illinois e de Nova York. O cantor, que já vendeu mais de 85 milhões de discos com sucessos como "Careless Whisper" e "Faith", levantou a arena em Nova York no primeiro de dois shows na cidade, perto do final de sua turnê norte-americana de sete semanas, passando por 22 cidades. Ele chegou à fama no início dos anos 1980 como metade do duo Wham!, que fez enorme sucesso com o single "Wake Me Up Before You Go Go". Mas foi como artista solo, com "Faith", de 1987, que ele entrou para as fileiras dos superastros do pop e passou a fazer sucessos enormes como a canção "I Want Your Sex". Michael, cujo nome de batismo é Georgios Kyriacos Panayiotou, teve problemas com a polícia de Beverly Hills, Califórnia, em 1998, quando foi preso por praticar ato obsceno num banheiro público. Ele não contestou a acusação, foi multado e sentenciado a fazer serviços comunitários. O incidente o obrigou a assumir publicamente sua homossexualidade e seu relacionamento com o americano Kenny Goss. No concerto da segunda-feira, ele dedicou sua canção "Amazing" a Goss, que estava presente na platéia, e comentou que o casamento entre gays deveria ser permitido legalmente em Nova York. Também cantou outros sucessos como "Fast Love", "Father Figure" e "Freedom." Michael disse aos fãs que na década de 1990 ele agiu como "idiota completo" e "perdeu seu rumo." Ele vem sendo destaque regular nos tablóides britânicos devido a seu comportamento. Em junho de 2007, depois de admitir ter dirigido sob o efeito de drogas, ele foi proibido de dirigir por dois anos e sentenciado a 100 horas de serviço comunitário. Em 2006 ele enfureceu organizações de saúde mental ao fumar maconha durante entrevista na televisão e dizer "este negócio mantém minha sanidade mental e felicidade."