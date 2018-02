George Lucas restaura mosteiro de sua propriedade na Itália

Roma (EFE) - O diretor americano George Lucas restaurou um antigo mosteiro da ordem dos capuchinos na Itália, que comprou em 2009 por US$ 6 milhões, na localidade de Passignano.

O cineasta acompanhou diretamente as obras de restauração da propriedade, que ocupa 800 metros quadrados sobre três níveis, nos quais construiu um spa, uma sala de bilhar, uma biblioteca, e uma sala particular de cinema com capacidade para 20 pessoas, informou o site "Umbriatouring.it".

O mosteiro, uma construção de pedra cercada por ciprestes e carvalhos, na região italiana de Úmbria, é anexado a uma igreja que tem um campanário do século 13.

Lucas recebeu recentemente em sua residência amigos e diretores americanos Steven Spielberg, Francis Ford Coppola e Ron Howard. EFE