George Clooney visita uma fã de 87 anos, em um asilo no Reino Unido

O ator George Clooney, 55, fez uma bela surpresa a uma de suas admiradoras, uma senhora de 87 anos, Pat Adams, que sonhava conhecê-lo, ao visitá-la no asilo em Reading, no Reino Unido, no dia do seu aniverário, no último domingo, 19.

O ator, que será pai pela primeira vez, levou presentes (cartão e um flores) para fã de longa data, e aproveitou para tirar uma foto com ela. O momento especial para Pat Adams, foi compartilhado nas redes sociais por Linda Jones, que trabalha no lar de idosos. “A senha da foto gosta muito de George Clooney e fale nele todos os dias, sobre como adorava conhcê-lo, especilamente por ele viver tão perto. Por isso, escrevemos uma carta ao ator para saber se era possível realizar o seu sonho”, postou Linda na sua página do Facebook.