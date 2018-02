George Clooney receberá o prêmio Globo de Ouro Cecil B. DeMille

Clooney, de 53 anos, um das principais figuras de Hollywood na tela e por trás das câmeras, será homenageado em janeiro no Golden Globes Awards, um das mais importantes cerimônias de premiação do ano para cinema e televisão, organizada pela Hollywood Foreign Press Association.

Theo Kingma, o presidente da associação, disse que o prêmio vai para Clooney por suas "contribuições relevantes tanto na frente como atrás das câmeras".

Clooney, duas vezes vencedor do Oscar, como ator coadjuvante em "Syriana" e como produtor de "Argo", melhor filme de 2013. Ele também ganhou três Globos de Ouro, incluindo melhor ator no filme "Os Descendentes" em 2012 e em "E Aí, Meu Irmão, Cadê Você?" em 2001.

Este ano, ele lançou seu quinto filme como diretor, o drama da Segunda Guerra Mundial "Caçadores de Obras-Primas" e recentemente assinou com a Sony Pictures para dirigir "Hack Attack", sobre o escândalo das escutas telefônicas que envolveu políticos britânicos e figuras da mídia.

As notícias do prêmio Cecil B. DeMille ocorrem no momento em que Clooney se prepara para casar com sua noiva, a advogada Amal Alamuddin, em Veneza, no final de setembro.

O nome do prêmio é uma homenagem ao influente diretor de Hollywood que trabalhou tanto na era do cinema mudo como falado. No ano passado, o premiado foi o prolífico diretor Woody Allen, que manteve seu costume de não participar de premiações, enviando a atriz Diane Keaton para receber o prêmio.

Vencedores recentes incluem os atores Jodie Foster, Morgan Freeman e Robert De Niro, e os diretores Steven Spielberg e Martin Scorsese.

(Reportagem de Mary Milliken)