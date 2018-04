George Clooney está namorando modelo chilena, diz revista

O ator George Clooney, considerado o homem mais bonito do mundo, está apaixonado por uma atriz e modelo chilena, Leonor Varela, de 34 anos, afirmou nesta sexta-feira, 17, a revista semanal alemã Der Spiegel. Segundo as notícias de Los Angeles, os dois teriam se conhecido em abril passado durante as filmagens para um spot publicitário em Atlanta. Na propaganda, Varela interpreta um toureiro que procura gelo para um drink de Clooney. Com esse objetivo, corta com a espada os testículos de um touro esculpido em gelo. Admirado, Clooney exclama: "Magnífico!". Desde então os dois foram vistos em situações íntimas durante viagens de férias ou pernoites na casa que ele comprou próximo ao lago de Como, segundo a revista alemã.