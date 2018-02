George Clooney é primo distante de Abraham Lincoln

A política aparentemente corre no sangue do ator e ativista há séculos. Conforme o website Ancestry.com revelou nesta quinta-feira, a estrela de "Onze Homens e Um Segredo" é parente distante do ex-presidente Abraham Lincoln.

De acordo com o site, Clooney é meio primo-irmão cinco graus distante de Lincoln, o 16o presidente dos EUA. O site de genealogia explica a conexão, afirmando que o "meio" significa que dois de seus ancestrais eram meio-irmãos -- a mãe de Lincoln, Nancy Hanks, era meia-irmã da quarta tataravó de Clooney, Mary Ann Sparrow.

Nancy e Mary Ann tinham a mesma mãe, Lucy Hanks, porém pais diferentes. Lucy Hanks era a avó materna de Lincoln e também a 5a tataravó de Clooney.

Clooney é sobrinho da cantora e atriz Rosemary Clooney, que morreu em 2002.

O ator, conhecido há bastante tempo por seu ativismo político, é um dos maiores apoiadores de Hollywood do presidente Barack Obama. Ele ofereceu um evento para arrecadar fundos para o Partido Democrata em sua casa em Los Angeles, em março, que angariou 15 milhões de dólares.

Lincoln, um republicano, é considerado um dos maiores presidentes da história dos EUA. Ele comandou o país em meio a uma Guerra Civil e a ele é atribuída a abolição da escravatura, que se tornou lei oficialmente em 1865, após seu assassinato.

O ex-presidente é tema do próximo filme de Steven Spielberg chamado "Lincoln", estrelando Daniel Day-Lewis no papel principal, que estreia na semana que vem nos EUA.

(Reportagem de Zorianna Kit)