George Clooney é preso durante protesto em Washington

WASHINGTON - O ator americano George Clooney foi detido nesta sexta-feira, 16, durante um protesto em frente à embaixada do Sudão em Washington. A manifestação já estava marcada e contou também com a participação de deputados americano e de Nick, pai do ator.

Clooney disse esperar que o protesto atraia mais atenção para os problemas do Sudão. Os manifestantes acusam o presidente sudanês, Omar al-Bashir, de provocar uma crise humanitária ao bloquear a entrada de ajuda na região das Montanhas de Nuba, na fronteira com o Sudão do Sul.

O ator se disse impressionado com o envolvimento do presidente dos Estados Unidos, Barack Obama, no caso, mas alertou que se uma ação não for tomada nos próximos três ou quatro meses, "haverá um grande desastre humanitário".