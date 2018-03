George Clooney é preso durante protesto

SÃO PAULO - George Clooney foi preso na manhã desta sexta-feira, 16, durante um protesto em frente à Embaixada do Sudão em Washington, capital dos Estados Unidos. Seu pai também foi detido na manifestação.

Um grupo de militantes acusa o presidente do Sudão, Omar al-Bashir, de bloquear a entrada de ajuda humanitária no país e de provocar uma crise. Entre eles, estavam líderes de direitos humanos e representantes de entidades de ativismo político.

Newsletter Cultura Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

De acordo com a Associated Press, os presentes foram presos após não obedecerem uma ordem policial e ultrapassarem um cerco delimitado pelas autoridades.

Clooney disse esperar que o protesto atraia mais atenção para os problemas do Sudão. O ator se disse impressionado com o envolvimento do presidente dos Estados Unidos, Barack Obama, no caso, mas alertou que se uma ação não for tomada nos próximos três ou quatro meses, "haverá um grande desastre humanitário".