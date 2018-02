George Clooney e namorada sofrem acidente de moto nos EUA

O ator americano George Clooney fraturou uma costela quando a moto que pilotava, com a namorada Sarah Larson na garupa, foi derrubada por um carro, nesta sexta-feira, 21, em Nova Jersey, disse seu agente. Ambos foram socorridos e levados para o centro médico de Palisades e já tiveram alta, disse o policial Stan Rosenfield. Clooney, de 46 anos, sofreu uma fissura em uma das costelas e vários arranhões, enquanto Larson quebrou um pé, acrescentou. O portal "Access Hollywood" publicou que, apesar do acidente, Clooney assistirá na segunda-feira à estréia em Nova York de seu novo filme "Michael Clayton". O acidente ocorreu quando Clooney desfrutava de um dia de folga das filmagens de "Burn After Reading" em Nova York, no qual atua junto com Brad Pitt, John Malkovich e Frances McDormand.