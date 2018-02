George Clooney e Don Cheadle recebem prêmio por Darfur Os atores George Clooney e Don Cheadle receberam um prêmio das mãos de ganhadores do Nobel por uma campanha para ajudar os moradores da região de Darfur, no Sudão. Clooney e Cheadle, junto com Brad Pitt, usaram sua fama para arrecadar dinheiro para os refugiados do conflito que afeta a região há mais de quatro anos. A arrecadação é feita através da endidade "Not On Our Watch". Especialistas estimam que 200 mil pessoas tenham sido mortas e 2,5 milhões obrigadas a deixar suas casas em Darfur, no confronto entre grupos rebeldes não-árabes e o governo local, aliado a milícias árabes. Os acordos de cessar-fogo não funcionaram, e os planos de enviar uma força de paz da ONU com 26 mil homens estão sob dúvida, por causa das restrições impostas pelo Sudão e pelo fato de os países ocidentais não terem cedido helicópteros suficientes. "Don e eu ... somos fracassados perto de vocês", disse Clooney aos ganhadores do Nobel presentes à cerimônia, como o ex-presidente soviético Mikhail Gorbachev e o Dalai Lama. "A verdade é que, em se tratando das atrocidades em Darfur, aquelas pessoas não estão em situação melhor agora do que estavam anos atrás. Os assassinatos continuam, os estupros continuam, e cerca de 2,5 milhões de refugiados ainda não voltaram para casa", disse ele. "Um dia isso vai acabar, e sejamos ou não bem-sucedidos isso vai acabar um dia. E, quando forem escrever sobre isso, vão perguntar: onde estava o resto do mundo? E a resposta será: simplesmente não era uma prioridade." Cheadle, que foi indicado ao Oscar por seu papel em "Hotel Ruanda", sobre o genocídio de 1994 naquele país africano, disse que o prêmio é uma "inspiração para seguir lutando". Clooney, Cheadle e Pitt arrecadaram 10 milhões de dólares para Darfur no festival de Cannes deste ano. Clooney e Cheadle também estrelam um recém-lançado documentário sobre o conflito, "Darfur Now". (Reportagem de Silvia Aloisi, Eleanor Biles e Gabriele Pileri)