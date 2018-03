George Clooney desmente retorno para série 'Plantão Médico'

O ator George Clooney desmentiu os rumores de que voltaria a participar da 15ª temporada da série Plantão Médico (E.R, em inglês), prevista para ir ao ar no final deste ano, conforme divulgou o site da revista People nesta terça-feira, 18. "Nunca me pediram para voltar para a série. É uma coisa muito divertida e tola, foram espalhados boatos infundados. Não sei de onde essa notícia apareceu!", declarou o ator. Na entrevista, o astro de Hollywood lembrou a época em que estreou na atração como o Dr. Doug Ross e afirmou que nunca imaginou que chegaria onde está hoje. "Quando comecei tinha 33 anos. Não pensava que pudesse me tornar famoso. Percebo hoje quanta sorte tive", disse ele. Na semana passada, a revista Entertainment Weekly publicou uma entrevista com os produtores executivos do programa televisivo, John Wells e David Zabel, em que eles declararam que gostariam de reunir na próxima temporada da série alguns dos atores já que trabalharam na atração, entre eles Clooney. O ator, de 46 anos, está trabalhando atualmente na comédia Leatherheads junto com a atriz Renée Zellweger. O filme deve estrear em breve nos cinemas norte-americanos.