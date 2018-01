- Abotoa espera um pouquinho, abotoa espera um pouquinho, abotoa espera um pouquinho...

Eu sei, a lembrança não está à altura do grande humorista, que deve ter dito coisas memoráveis. Mas o que ficou foi isso. Abotoa espera um pouquinho, abotoa espera um pouquinho, abotoa espera um pouquinho. E o pior é que, até hoje, quando fecho uma camisa, repito mentalmente as palavras do Barão.

- Abotoa espera um pouquinho, abotoa espera um pouquinho, abotoa,,,

E aquelas musicas que não nos saem da cabeça? Geralmente são musicas ruins, que você tenta abafar pensando numa musica boa. Em vão. A musica reincidente volta sempre. Às vezes você nem sabe que musica é. Onde foi que eu ouvi isso, meu Deus? Será que eu mesmo inventei e não consigo parar de me atormentar com ela, numa espécie de suicídio auricular? Sempre imaginei que um sintoma de loucura irreversível é a pessoa não parar de ouvir o Bolero de Ravel na sua cabeça, o tempo inteiro.

Nós não nos conhecemos. Tive uma prova disso quando comecei a estudar num “high school” americano e me vi em território nunca explorado na minha experiência previa de estudante brasileiro, principalmente na área da matemática. Dois mais dois também eram quatro nos Estados Unidos, mas fora isso eu estava perdido, incapaz de acompanhar os trabalhos de aula. Tudo agravado pela minha timidez e meu horror congênito a escola, qualquer escola, americana ou brasileira.

Até que um dia.... Completei um trabalho de geometria e, ao entregar o trabalho para a professora notei que era o primeiro a fazer isto e que os outros demonstravam dificuldade em terminar o que eu completara em poucos minutos. A professora elogiou meu trabalho e dali em diante, sempre que precisava de alguém para mostrar no quadro negro a solução que escapara a todos os outros, chamava: “Mr.Verissimo...”

O mistério dessa historia é que eu não sabia que sabia geometria. Tinha uma vaga lembrança de estudar geometria no Brasil, mas nada que me transformasse, milagrosamente, naquele mestre na matéria. A geometria, em mim, era inata, um dom. Deixei de ser o estrangeiro que não compreendia nada e passei a ser requisitado para dar cola aos colegas. De onde saira aquela sabedoria, aquela familiaridade com hipotenusas e ângulos? Eu não tinha a menor ideia.

Anti-climax. Depois que deixei o “high school” e pelo resto da minha vida, nunca mais precisei usar a geometria.