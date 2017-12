Gentili grava em julho série política do FX

A Globo vem colecionando bons números na Copa também pela 2.ª tela. O aplicativo que permite ao público acompanhar estatísticas, tabelas, escalações e replays, fez esta semana 780 mil downloads, mobilizando mais de 150 mil espectadores. E entrou para a lista dos melhores Apps da Apple.

O chef Guga Rocha, que circula pela programação do Fox Life, muda de canal amanhã, dentro do mesmo grupo, para comentar o jogo entre Costa Rica X Itália, pelo Fox Sports 2. Estará cercado pelo humor de Paulinho Arapuã e Maurício Borges, o Mano.

Houve quem sentisse a falta de Milton Leite na narração de Brasil X México, anteontem. O SporTV esclarece que é proposital o revezamento entre Leite e Luiz Carlos Jr. para os jogos da seleção.

A Próxima Vítima chegou ao fim ontem no canal Viva, liderando, desde o início do ano, a audiência da TV paga entre o público com mais de 25 anos nos seus dois horários de exibição: 14h30 e 1h45.

Mesa sem pretensão técnica de futebol, o Extra-Ordinários, do SporTV, liderou o segmento de esportes em seu horário, na TV paga, e também impressionou pela web. O programa com Maitê Proença, Paulo Miklos, Xico Sá e Peninha, mais um ex-casseta convidado por dia, somou 1,1 milhão de visualizações só no dia 12.

Legal. Cerca de 175 crianças do Ciep Doutor Antoine Magarinos Torres Filho, no Morro do Borel, serão visitadas pela Colônia de Férias Gloob, iniciativa do canal pago infantil da Globo com a nbs rio+rio, na próxima semana.

Legal 2. As atividades do Gloob envolvem as crianças com programas do canal, incluindo o Sítio do Pica-pau Amarelo e atividades relacionadas ao folclore e à literatura de Monteiro Lobato.