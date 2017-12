Gentili bateu a Globo 48% das vezes em maio Faz tempo que um programa no SBT não mostrava resultado tão imediato perante a liderança da Globo. The Noite, talk-show de Danilo Gentili que estreou em março, assumiu a liderança em 48% das vezes no mês de maio, registrando 5,3 pontos de média, ante 6,7 pontos da Globo. O embate se reveza normalmente com Jornal da Globo e Programa do Jô. Dos 21 programas exibidos no mês, Gentili liderou em 10. Desde sua estreia, o The Noite alcançou sua menor diferença para a emissora dos Marinhos: 1,4 ponto. Os dados são do Ibope na Grande São Paulo. Em junho, Gentili já venceu dois de três confrontos com a Globo.