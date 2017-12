Gente de bem Quinta-feira passada, em Santa Cecília, um rapaz de cerca de 30 anos, descalço e de bermuda, subiu no teto de um ônibus da linha Lapa 875T. O veículo parou, e outro ônibus colou atrás. O rapaz prontamente fez uso do engavetamento, saltando para o teto do coletivo seguinte, um Aclimação 508L. Lá do alto, passou a gritar e a interagir com as pessoas na rua, num provável surto psiquiátrico. Transeuntes berraram para que ele pagasse a passagem em vez de ficar pegando carona, e o chamaram de folgado e vagabundo. Rapidamente formou-se uma aglomeração de pessoas filmando com os celulares. A certa altura, ele tirou a roupa e correu pelado, depois tornou a se vestir. Deitou no teto do ônibus e ficou falando coisas aleatórias.