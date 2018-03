Geneton M. Neto lança documentário sobre Joel Silveira

"Eu o conheci em 1987. Sem ninguém me pedir, o procurei para uma entrevista. Bati na porta do apartamento dele e jamais imaginei que a visita fosse durar 20 anos", relembra Geneton, que foi repórter do jornal O Estado de S. Paulo no final da década de 1970.

A admiração por Joel Silveira rendeu horas de conversa sobre as experiências do jornalista, gravadas em vídeo e em fitas cassete. "Eu as digitalizei, mas tenho todas guardadas", reforça o documentarista. Com a amizade que se desenvolveu, o ex-correspondente convidou o pupilo para escrever um livro. "Eu me senti um jogador de várzea indo para a seleção."

O documentário de uma hora e 20 minutos é uma novidade na Globo News, cujos programas costumam ter meia hora no ar. "Pode ser uma nova linha de frente na emissora", avalia Geneton, que convocou Othon Bastos e Carlos Vereza para ler textos de Silveira em meio aos depoimentos. Para narrar o longa, ele recrutou o cantor Fagner. "Não tenho essa vaidade. Procurei uma voz nordestina, não queria a narração jornalística clássica", explica ele, que comanda o "Dossiê", em que ele fala sem olhar para a câmera. "Eu não me sinto 100% porque sou um ET na televisão, não tenho desenvoltura", conta o jornalista, que trabalha na Globo desde a década de 1980. As informações são do jornal O Estado de S. Paulo.