Gênero teatral cresceu na última década

comediante que usava o texto

ou a situação proposta para dar vazão à própria criatividade.

Em crescimento no mundo, o

gênero experimentou grande incremento no Brasil na última década. Viu surgir grupos como o Jogando no Quintal - companhia de clowns que criou o espetáculo de mesmo nome - e Os Barbixas, conjunto que popularizou a prática no YouTube. A experiência de Graziella Moretto e Pedro Cardoso com a prática do improviso, porém, aprofundou-se a partir da relação que estabeleceram com a companhia A Barraca, de Portugal. O grupo tradicional de Lisboa, comandado pela diretora Maria do Céu Guerra, é referência no teatro alternativo do País e manteve vínculo estreito com Augusto Boal. / M.E.M.