Gêmeos em versão fashion

Se fosse transformada em roteiro, a trajetória dos irmãos Gustavo e Otávio Pandolfo, Osgêmeos, daria um filme, no mínimo, agitado e divertido. Para não dizer esdrúxulo. Dos muros do Cambuci, típico bairro de subúrbio paulistano onde cresceram, eles partiram para locações na Sibéria, Índia, China, Paris, Inglaterra e chegaram até mesmo à casa de Johnny Depp em Los Angeles, onde pintaram um grande mural a pedido do ator, que se encantou com as pinturas multicoloridas e lúdicas dos artistas plásticos na exposição I Miss You, na Prism Gallery.

Quem não tem o privilégio de ter uma tela ou um mural dos Gêmeos em casa, pode se deparar com um grafite deles em algum muro de uma grande capital do mundo. Ou, quem sabe, com uma gravura estampada em um lenço.

Para surpresa dos fashionistas, que, em sua maioria, nunca associaram a obra da dupla à alta moda, e dos artistas plásticos, que talvez pelo motivo oposto nunca associaram a figura dos Gêmeos ao mercado de luxo, a dupla foi convidada pela grife francesa Louis Vuitton para criar uma estampa exclusiva para um lenço nova coleção Primavera Verão 2013.

Sob direção artística de Marc Jacobs desde 1998, a maison tem tradição em colaborações com artistas plásticos. As parcerias que começaram no fim dos anos 80 já passaram por Stephen Sprouse, Yayoi Kusama, Takashi Murakami e chegaram à estampa Mosaico dos Gêmeos. Inspirada na figuras do Sol e da Lua, exibe uma delicadeza que não necessariamente remete às pinturas com que eles, desde os 12 anos, costumam ilustrar telas, muros, casas, fachadas. "Pouca gente sabe, mas adoramos moda. Nosso trabalho sempre começa no estudo das estampas das roupas dos personagens que pintamos. Isso também é pensar moda", responde a dupla quando questionada pelo Estado sobre o convite da grife.

Em visita ao ateliê dos artistas, um galpão no Cambuci que é verdadeiro parque de diversões para qualquer apaixonado pelas artes visuais, percebe-se que moda para eles, como tem de ser, é muito mais que a exibida nas passarelas. "Tudo é moda. As referências desse universo são tantas. Das mulheres que desenhamos às estampas, passando pelas pesquisas que fazemos em nossas viagens. Moda e arte têm tudo a ver. É questão de sentir", comenta Otávio.

Para os irmãos, que até hoje só haviam feito uma única parceria com o universo fashion (com a Nike), unir seu nome ao de uma grande marca de luxo é oportunidade de experimentação. "Mais que por dinheiro, fama, ou qualquer outra coisa, o barato de se aventurar pela moda é o de poder ir mais longe. Ter carta branca para inventar uma estampa, que será usada pelas pessoas nas ruas, é um prazer diferente de criar um mural ou uma escultura. É nosso trabalho se unindo ao público de outra forma", explica Gustavo, que ressalta que o cachê do trabalho para a Vuitton foi doado para a Casa do Zezinho e para o Graac.

Sobre um possível preconceito do público fashion ou do público de arte em relação à parceria, mais uma vez eles dão prova de que o importante é experimentar. "Há sempre quem não entenda. Mas realizamos as coisas mais por instinto do que por estratégia de marketing. Fazemos o que nos faz sentir bem. Quando apresentamos uma exposição, queremos que o público entre na nossa cabeça e entenda nossas ideias. Arte, como moda, é questão de sentir."

O fato é que, unindo o trabalho a uma marca de luxo, a dupla dá crédito para a moda, não? "Sim. Há muito o que se explorar nesse universo. É limitada a visão de entender moda como algo estanque. Assim como olhar nosso trabalho apenas como grafite. O grafite é uma das faces da nossa arte, mas não nos resumimos a ele", observa Otávio. Gustavo completa: "Quebramos uma barreira quando podemos desconstruir o modelo de um lenço de luxo e recriá-lo ao nosso modo. Quando começamos isso, era impensável. Hoje em dia pode tudo. Não há mais isso de que galeria de arte não pode trabalhar com artista que veio da street art. É o fim do suporte como barreira. E isso é incrível, usar todas as mídias para criar. Quem vai dizer o que pode e não pode?"

Não por acaso, a dupla sonha criar uma coleção de moda. "Um dia vamos fazer um desfile. Por ora, preferimos desenhar para nossos personagens, que estão precisando de roupa. Às vezes, a roupa é mais importante do que o sujeito em uma tela nossa. Podemos falar muito por meio da roupa", comenta Gustavo, que entre seus estilistas preferidos cita Ronaldo Fraga, Alexandre Herchcovitch e Marcelo Sommer.

Por falar em planos, Osgêmeos preparam para este ano uma grande mostra na Galeria Fortes Vilaça. "É nosso grande foco do ano, pois será um galpão inteiro dedicado ao nosso trabalho", contam eles, que também vão em breve a Los Angeles, passam por São Francisco, onde pintam um mural, seguem daqui a algum tempo para o International Kansk Video Festival, na Sibéria, e ainda planejam uma parceria com o artista Mark Bodé. "Enquanto isso, vamos trabalhando e fazendo nossa imaginação se tornar real. Afinal, como diz a Estamira (do documentário 'Estamira'), tudo que é imaginário tem, existe e é."