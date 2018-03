Gêmeos de Jennifer Lopez são registrados com Emme e Max

Os gêmeos de Jennifer Lopez com o cantor Marc Anthony foram registrados com os nomes de Max e Emme, segundo o empresário da cantora disse para a revista People na sexta-feira, 29. Os bebês nasceram no último dia 22 de fevereiro. A menina veio primeiro, pesando 2,466kg, seguida pelo irmão, que nasceu pesando 2,721kg. O menino e a menina, nascidos em um hospital de Long Island, Nova York, são os primeiros filhos da atriz de 38 anos. Anthony, cantor de salsa, tem uma filha e dois filhos de relações anteriores. Depois de meses de especulação, Jennifer, de 39 anos, confirmou que estava grávida durante um show em Miami em novembro do ano passado. A cantora é casada com o cantor de salsa de 38 anos desde 2004.