Gelman, poeta da liberdade e obsessão Uma voz grave, lapidada por anos de consumo de cigarros fortes, marcou a recente Feira de Livros de Frankfurt. Aos 80 anos, o escritor argentino Juan Gelman arrastou pequenas multidões de admiradores pelos largos corredores do evento que queriam ouvi-lo. Considerado um dos melhores poetas de língua espanhola, ele, no entanto, era econômico com as palavras. Há décadas vivendo no México, exílio forçado pela ditadura argentina dos anos 1970, Gelman celebrou a palavra como caminho para a libertação.