Geldof defende ampliação no uso da energia nuclear O ex-roqueiro Bob Geldof, que participa de campanhas de combate à fome, aderiu ao debate sobre o aquecimento global defendendo, na quinta-feira, uma ampliação imediata no uso da energia nuclear e descrevendo as fontes renováveis de energia como uma resposta "de faz-de-conta" à crise climática. A opinião do irlandês, conhecido por fazer campanhas de combate à miséria na África, foi divulgada por meio de um blog criado pela montadora de carros Lexus para promover o lançamento de veículos híbridos. "A realidade é que precisamos fazer muito mais do que mudar o tipo de carro que dirigimos a fim de provocarmos um impacto nas mudanças climáticas. Na Grã-Bretanha, logo teremos de nos mobilizar para usar mais energia atômica", escreveu Geldof. "Nesse aspecto, não me importo com o que os outros digam: vamos ter de aderir a isso, de mala e cuia. Podemos flertar com o vento, as ondas ou outras fontes renováveis de energia, tentando torná-las sustentáveis. Mas elas não o são. Essas são fontes de faz-de-conta", acrescentou. Os comentários não devem render-lhe elogios dos ambientalistas, que condenam a energia nuclear por considerá-la poluente, perigosa e cara. Já o setor de energia atômica diz ser, pelo menos, uma parte importante da resposta ao aquecimento global provocado pela emissão de gases do efeito estufa produzidos na queima de combustíveis fósseis na geração de energia e no setor de transportes. Representantes de governo e especialistas do mundo todo reunidos atualmente na Indonésia não conseguiram ainda chegar a um acordo sobre as diretrizes que devem pautar um processo de negociações de dois anos ao final dos quais o mundo assinaria um pacto de combate ao aquecimento capaz de substituir o Protocolo de Kyoto. O protocolo impôs metas compulsórias de redução nas emissões para todos os países industrializados, com a exceção dos EUA, e vigora até 2012.