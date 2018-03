Gazeta vai abrir mão das televendas

ininterruptos no ar completa o Mulheres, da TV Gazeta, amanhã. O programa se anuncia como o feminino mais antigo da TV brasileira, que acaba de fazer 60 anos

"Adnet, você pode me imitar, mas eu prefiro o sushi da nossa japonesa, do que a sua calabresa" Emílio Surita, do Pânico, para Marcelo Adnet, que o imitou no VMB

A famosa jarra de abacaxi, maior sucesso de vendas entre os produtos da Grande Família, deu cria na Globo Marcas. Virou boleira, jogo de jantar, conjunto de potes e até toalhas, claro, todas com abacaxi como temática.

O GNT segue com sua série Personalidades. Amanhã vai ao ar Os Últimos Dias de um Ícone - Jim Morrison, narrado por Roberto Frejat.

Foram muitos os pedidos, via e-mails, via Twitter, para que o canal de reprises da Globosat, o Viva, reexibisse Vale Tudo. Odete Roitman volta no dia 4 de outubro, na faixa de 0h45 do canal pago.

Também é grande no Twitter o movimento para que Separação?!, série de Alexandre Machado e Fernanda Young, ganhe nova temporada na Globo. Na última sexta, penúltimo capítulo da produção, Separação?! foi parar no trending topics mundial - lista dos assuntos mais comentados no Twitter.

Por conta de uma faringite de Walcyr Carrasco, a Globo adiou as gravações no Japão de Dinossauros e Robôs, próxima novelas das 7 da rede. Marcada para a segunda semana de outubro, a viagem contará com Adriana Esteves, mocinha da história, Mateus Solano e Camila Chiba, nova aposta do autor.

Camila é uma atriz nissei que viverá na novela uma jovem japonesa moderna, com direito a cabelos coloridos e visual de personagens de quadrinhos.

A Record anunciou que ganhou na semana passada o prêmio Olympic Golden Rings, que é oferecido pelo Comitê Olímpico Internacional (COI) às melhores coberturas de TV dos Jogos Olímpicos. Festejou que ficou entre as três emissoras melhores do mundo na categoria melhor reportagem com Perfil de Atleta, mas não disse que ficou com bronze na premiação, atrás da americana NBC e da alemã ZDF.