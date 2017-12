Gazeta estreia em tempo real no Twitter

Sob o sol da Toscana. Costanza Pascolato e Marilu Beer gravam edição especial de férias do talk-show Costanza & Marilu, atração da web que elas chamam de "Sofá Chat Show", a céu aberto em Firenze. E ali está um sofá Chesterfield, inflável, acredite, comprado em Amsterdã.

Mais HD. Enquanto se anunciavam demonstrações de transmissão de jogos da fase final da Copa em 4K, espécie de ultra alta definição, a Globo realizou uma demonstração em 8K, que multiplica por 16 a definição do HD básico.

Mais e mais HD. A experiência ocorreu anteontem, durante a partida entre Brasil e Camarões, com parceria da rede japonesa NHK, responsável pela captação de imagens.

Chef. Se você é profissional no fogão, passe longe do MasterChef Brasil. A Band abre inscrições para a versão nacional do reality de cozinha via www.band.com.br/masterchef, com as seguintes exigências: ter mais de 18 anos e ser amador no ramo.

Chef 2. As inscrições do MasterChef vão até 14 de julho. A apresentação será de Ana Paula Padrão.

Gol. Nesses dias de Copa, emplacar uma posição no Top 10, sem bola no pé, é um mérito. Durante a transmissão de Brasil x México, no dia 17, os três canais pagos mais vistos entre o público adulto eram esportivos. E o 4.º lugar, bingo, estava ocupado pelo Viva.

Gol 2. Foi com reprise de novela (História de Amor), dicas de babá, revival musical e repeteco de Vídeo Show que o Viva foi a primeira opção de TV paga depois dos canais esportivos, no dia 17.

Transformers: A Era da Extinção, que estreia aqui em 17 de julho, mereceu pré-estreia em Hong Kong e o repórter Moisés Liporage, do Telecine, testemunhou a cena. Entrevistou o diretor Michael Bay e os atores Jack Reyner, Nicola Peltz e Mark Wahlberg. Vai ao ar no Preview, ainda este mês.

De Walcyr Carrasco, a novela Sete Pecados vai estrear no canal Globo, o do pacote básico da TV paga, em Portugal, no próximo dia 14, às 19h, com Reynaldo Gianecchini e Giovanna Antonelli.