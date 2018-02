Gays se casam na vida real para celebrar união homo de heróis

A loja Midtown Comics retardou a sua abertura para celebrar o casamento de Scott Everhart, gestor de um site de saúde em Ohio, com o arquiteto Jason Welker.

A festa, com banda e decoração, coincidiu com o lançamento da edição número 51 da revista Astonishing X-Men, na qual Jean-Paul Beaubier, vulgo Northstar, se casa com o namorado Kyle, selando um relacionamento iniciado em 2009.

"Para nós, pessoalmente, foi um jeito divertido de fazer isso", disse Everhart, de 39 anos, acrescentando que ele e Welker sempre estiveram ligados pelo universo dos quadrinhos.

"Leio quadrinhos desde os 18 anos. Quando Jason e eu nos conhecemos, uma das nossas primeiras saídas foi para ir a lojas locais de quadrinhos para ver o que ele achava desse mundo, já que me dedico a ler e colecionar quadrinhos."

Esses casamentos gays - na ficção e na vida real - marcam um ano da legalização da prática em Nova York, e ocorrem poucas semanas depois de o presidente Barack Obama anunciar seu apoio às uniões homoafetivas.

Estima-se que 63 mil casais de gays e lésbicas irão se casar em Nova York nos três primeiros anos de implantação da lei.

