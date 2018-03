Gay Talese e Sophie Calle confirmam presença na Flip O jornalista americano Gay Talese e a artista plástica, fotógrafa e escritora Sophie Calle foram confirmados para a Festa Literária Internacional de Paraty, a Flip, entre 1º e 5 de julho. Conhecido pelas múltiplas formas com que faz uma reportagem, Talese vai lançar o livro Vida de Escritor (Companhia das Letras). Já Sophie foi um dos destaques da Bienal de Veneza de 2007, quando pediu a 107 mulheres (como as atrizes Maria de Medeiros e Jeanne Moreau, e a primeira-dama francesa Carla Bruni) que interpretassem o e-mail de despedida do namorado. Ela também inspirou a personagem Maria Turner, de Leviatã, de Paul Auster. As informações são do jornal O Estado de S. Paulo.