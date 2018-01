Gaultier, Galliano e Valentino mostram coleção em Paris John Galliano, da Christian Dior, e Jean-Paul Gaultier, da grife que leva o seu nome, apresentaram na terça-feira suas coleções prêt-à-porter para a temporada Primavera-Verão 2007. Nesta quarta-feira, foi a vez de Valentino invadir as passarelas, em desfile que contou com a presença da top brasileira do momento, Carol Trentini. Galliano mostrou a coleção no Grand Palais de Paris, espaço monumental que na quinta e na sexta-feira receberá, respectivamente, Stefano Pilati, com sua coleção para a casa Saint Laurent, e Karl Lagerfeld, com suas novas criações para a Chanel. Já Jean-Paul Gaultier preferiu convidar sua clientela para "sua casa", que, entre outras celebridades, recebeu, para deleite dos fotógrafos, personalidades como Janet Jackson e Lenny Kravitz. Os críticos de moda consideraram seu desfile brilhante, embora "mais respeitoso" e menos espetacular do que de costume. Antes da apresentação de sua última coleção, o estilista, que este ano faz 30 de carreira, ofereceu uma pequena e ovacionada retrospectiva dos principais modelos que criou desde 1976. Quanto aos modelos para a temporada Primavera-Verão 2007, a inspiração veio do deserto e do Oriente, em trajes sempre acompanhados de chapéus. Gaultier também explorou o mundo do esporte. As principais referências foram o brilho acetinado das roupas de boxe e as listas laterais dos moletons, vistas em calças, casacos, saias, shorts e camisas. Cores: o estilista abusou dos grenás, turquesas, amarelos vivos, rosas, marrons e até do verde-esmeralda. Também na terça, na sala maior do Carrousel do Louvre, desfilou a dupla Marithé et François Girbaud, com uma coleção fluente, com muito branco, bege, preto e verdes cáqui e oliva. A inspiração foi claramente militar e saariana. Com muitos desfiados, as criações foram realçadas por acessórios como colares, pingentes, sapatos ou cintos largos e dourados.