Gaultier estará no júri de Cannes O estilista francês Jean-Paul Gaultier, a atriz alemã Diane Kruger e o ator escocês Ewan McGregor vão integrar o júri do 65.º Festival de Cinema de Cannes. O corpo de jurados do evento, que ocorrerá entre 16 e 27 de maio, será presidido pelo ator e diretor italiano Nanni Moretti. É a primeira vez que um estilista é convidado para o júri de Cannes. Além dos anunciados ontem, os cineastas Alexander Payne, dos EUA, Raoul Peck, do Haiti, e as diretoras Andrea Arnold, da Inglaterra, e Hiam Abbass, da Palestina, serão os responsáveis pela escolha do filme vencedor da Palma de Ouro do festival, que exibirá obras de Cronenberg e Haneke, entre outros. / EFE