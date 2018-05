Gaúchos na fita

Em São Paulo, está havendo um aquecimento do circuito alternativo de exibição, graças ao sucesso de iniciativas como a Sessão Vitrine, criada pela distribuidora Sílvia Cruz. Neste fim de semana, você pode assistir a Estrada Real da Cachaça, de Pedro Urano, no Espaço Unibanco e, de posse do ingresso, desfrutar de uma degustação da branquinha num bar das proximidades. Mas há uma outra programação dita alternativa que também se impõe à admiração do cinéfilo.

Chegou a São Paulo a itinerância do CineEsquemaNovo - Festival de Cinema de Porto Alegre (que depois vai a Belo Horizonte). São 15 filmes selecionados - e premiados - na sétima edição do festival gaúcho. Seis longas e nove curtas que se encaixam no perfil do evento criado, entre outros, pelo cineasta Gustavo Spolidoro. Um dos nomes importantes do cinema de invenção do Rio Grande do Sul (e do Brasil), Spolidoro terá seu documentário Morro do Céu exibido nas próximas semanas na Sessão Vitrine. As programações e iniciativas casam-se.

Desde que surgiu, o CineEsquemaNovo tem se pautado pela valorização do cinema autoral, inovador, inquieto e surpreendente. Neste ano, o evento extrapolou suas fronteiras, porque além das competições e dos debates, abriu uma importante janela para as artes plásticas, por meio de duas exposições, mais uma mostra internacional, com cerca de 30 títulos vindos de cinco festivais estrangeiros. A programação do fim de semana na Matilha Cultural inclui os vencedores dos prêmios de curta e longa, escolhidos pelo júri, respectivamente Pacific, de Marcelo Pedroso, de Pernambuco, e O Sarcófago, de Daniel Lisboa, da Bahia.

Também serão exibidos filmes que venceram outros prêmios, como Céu, Inferno e Outras Partes do Corpo, de Rodrigo John, do Rio Grande do Sul, que foi melhor curta pelo júri popular; Álbum de Família, de Wallace Nogueira, da Bahia, que venceu o prêmio especial do júri, e Chantal Akerman, de Cá, de Gustavo Beck e Leonardo Luiz Ferreira, do Rio, premiado na categoria de melhor dispositivo, concebida pelo júri oficial. O longa documentário sobre a autora belga também integra a seleção da Sessão Vitrine, mais um sinal da sintonia entre ambas as iniciativas.

Para o espectador que não está familiarizado com o CEN, será interessante conferir como os filmes selecionados dialogam com outras formas de expressão. A trilha da banda Burro Morto é essencial em Baptista Virou Máquina, de Carlos Dowling, da Paraíba, sobre trabalhador solitário numa fábrica de soldas. Somam-se a essas, duas atrações muito especiais. O cinéfilo paulistano já conhece e muito provavelmente aprecia o cinema do coletivo Pretti/Parenti, do Ceará. Os irmãos Pretti e os primos Parenti mostram no CEN seu novo longa, Os Monstros, que integrou a programação do Festival de Tiradentes, em janeiro. De novo o valor redentor da amizade, mas no caso desse coletivo é sempre arriscado falar em "novo" filme. A parceria Pretti/Parenti está sempre se reinventando e não seria de surpreender se eles já tivessem concretizado outro projeto.

Há também Desassossego, de Felipe Bragança e Marina Meliande. Baseados na carta que um jovem cineasta escreveu para uma garota de 16 anos, 14 diretores fizeram fragmentos de filmes costurados como uma mensagem para falar de tudo, do amor à reconstrução da utopia. O grande vencedor do CEN deste ano, Pacific, de Marcelo Pedroso, coloca uma questão intrigante - como um diretor de documentários trabalha sobre imagens que não colheu? Passageiros de um cruzeiro a Fernando de Noronha cederam suas imagens domésticas para o diretor. Seria fácil fazer um filme caricatural sobre os excessos da classe média, mas isso é tudo o que Pedroso não queria. Apesar das diferenças, seu filme não deixa de dialogar com Família Brás - Dois Tempos, de Arthur Fontes e Dorrit Harazim. O diálogo de filmes, autores, espectadores e tendências só enriquece o cinema brasileiro.

PROGRAMAÇÃO

Hoje

17h30

Mens Sana in

Corpore Sano

Pacific

19h

My Way

Chantal Akerman, de Cá

20h30

O Sarcófago

Desassossego

Amanhã

17h30

As Corujas

Os Monstros

19h

Raimundo dos Queijos

Céu, Inferno e Outras...

Permanências

20h30

Mens Sana in Corpore Sano

Pacific